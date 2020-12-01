التعليم: إنشاء ورشتى لوبان - مصر يعكس عمق الصداقة مع الصين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن إنشاء ورشتى "لوبان - مصر" يعد سابقة هى الأولى من نوعها، حيث يعكس عمق الصداقة والمحبة بين الشعبين المصرى والصينى.





جاء ذلك فى كلمته خلال افتتاح ورشتى "لوبان - مصر" اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور السفير الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى الصين، والسيد لياو لى شيانج سفير الصين فى مصر، وعدد من القيادات بوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، وممثلى جامعة عين شمس وكلية تيانجين للصناعات المهنية الخفيفة وكلية تيانجين المهنية للنقل.

وأضاف مجاهد: "أن افتتاح ورشة لوبان يأتى فى وقت بدأت فيه مصر مهمة طموحة لإصلاح التعليم الفنى والتكنولوجى، ولا شك أن ممارسات التعليم المهنى وطرق التعلم التى لمسناها فى ورش (لوبان) كانت ملهمة لنا فى إصلاح التعليم الفنى المصرى على ركائز أساسية من بينها ضمان الجودة والاعتماد على منهجية الجدارات والشراكة مع القطاع الخاص والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال".

وتابع قائلًا: "أننا قد بدأنا بالفعل فى استخدام ورشة (لوبان) الكائنة بالمدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر فى تدريب الطلاب باستخدام مناهج متقدمة ومعدات حديثة وطرق تعلم متطورة، وأننا على ثقة بأن هذه الورشة ستتحول تدريجيًا إلى مركز تميز يحتوى على أفضل الممارسات فى التعليم والتدريب الفنى والمهنى فى مصر".

من جهته، قال الدكتور محمود المينى رئيس جامعة عين شمس: "إن هذا الافتتاح يعد تتويجًا لهذا العمل الشاق لتبادل الخبرات بين البلدين وإكساب الطلاب المهارات الفنية فى المجال الصناعى وخاصة فى مجال السيارات، مما يعكس الصداقة بين البلدين والإصرار على المضى قدمًا فى تطوير المجال التعليمي، حيث تصبح ورش (لوبان) أكبر منتدى تعليمى، ويكون هذا المركز فى مصر معيارًا لإنشاء ورش لوبان فى دول أفريقيا".

بدوره، أكد الدكتور محمد البدرى السفير المصرى فى الصين، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جمهورية الصين الشعبية شى جين بينغ بالتعاون بين البلدين بجميع المجالات وخاصة مجال التعليم والبحث العلمى وتبادل الخبرات فى مجالات الصناعة وتطوير التعليم الفنى والمهني؛ لرفع المهارات التنافسية لطلاب كليات الهندسة وطلاب التعليم الفنى.

وأشار البدرى إلى اهتمام البلدين بالتعاون والشراكة من خلال إتاحة اللغة الصينية فى المدارس باعتبارها لغة ثانية، مما يحقق المزيد من التعاون وطموحات الشعبين.

من جانبه، أعرب لياو لى تشيانج السفير الصينى فى مصر عن سعادته بحضور حفل الافتتاح واستكمال ورشتى (لوبان) فى مصر، تلبية لاقتراح الرئيسين لتتقدم مصر فى إنشاء الورشتين فى أفريقيا والعالم العربى.

وقال: "إننا نشهد نقلة حضارية بين البلدين وتعزيز العلاقات فى المجال الصناعى وتنمية المواهب الفنية الصناعية فى مصر"، موضحًا أنه إنجاز متعمق بين البلدين منذ 2018، وبالرغم اندلاع جائحة كورونا التى جلبت كثيرا من التحديات ولكن استطاعت البلدان تخطيها بالعمل بجد واجتهاد، متمنيًا المزيد من تعزيز التنمية الاقتصادية والتعلم المتبادل بين مصر والصين.

وخلال حفل الافتتاح، تم عرض فيلم تسجيلى عن فكرة ومراحل إنشاء ورشتى (لوبان - مصر) بهدف تقديم نموذج حدیث لإصلاح التعليم الفنى يركز على تنمية ملكات الابتكار عند الطلاب، حيث ستقوم الورشة بتبنى طرق تعلم تقوم على تنمية وممارسة الابتكار الھندسى، والتجھیز المسبق للاشتراك فى فعالیات المسابقات الإقليمية والعالمية للمهارات، وخاصة فى مجالات تكنولوجيا تشغيل المعادن بالتحكم الرقمى وتكنولوجيا صيانة السيارات وإصلاحها.