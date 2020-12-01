صور.. نيفين القباج: نحرص على دعم مؤسسات المجتمع المدنى فى التنمية والتطوير

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة وزيرة التضامن اليوم الثلاثاء لمحافظة كفر الشيخ، لمتابعة بعض المشروعات والمنشآت الخدمية بالمحافظة، منها دار الأمل للأطفال الأيتام، والتى تضم 27 طفلًا، إذ تقدم الدار رعاية نفسية واجتماعية وصحية كاملة، ودار الأطفال الأيتام الرضع التى تضم 24 طفلًا، إضافة إلى جمعية الهلال الأحمر، والتى تُشمل جناح رعاية مركزة به 10 أسرة، و3 أجهزة تنفس صناعى، ووحدة للغسيل الكلوى.



وقدم محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى، على دعمها واهتمامها بالأطفال الأيتام والمهمشين، مؤكدًا سعادته بهذا التعاون الجاد، معربًا عن تطلعه للمزيد من التعاون بالمشروعات المشتركة فى المستقبل.