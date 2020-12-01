وزير النقل يبحث مع رئيس شركة الستوم التعاون المستقبلي في...

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل رئيس شركة الستوم العالمية لبحث تدعيم التعاون المستقبلي في مجالات السكك الحديدية والمترو والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيسا وقيادات هيئتي السكك الحديدية والانفاق.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بإهتمام القيادة السياسية بتطوير مرافق قطاع النقل في مصر وتوفير كافة الامكانيات للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين بالتعاون الحالي مع شركة الستوم في مجال السكك الحديدية والمترو مؤكد أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل بمصر التي يمكن أن تشكل تعاونا مثمرا آخر بين الجانبين مستعرضا عدد من المشروعات في مجالات السكة الحديد والمترو وأبدى وفد الستوم العالمية الاهتمام بمشروع القطار السريع « العين السخنة/ العلمين» حيث أكد الوزير ان الاعمال المدنية والانشائية للمشروع يتم تنفيذها حالياً من خلال الشركات الوطنية المصرية التي اكتسبت خبرات كبيرة في هذا المجال بينما في مجال الأجهزة و الاليكتروميكانيك والوحدات المتحركة فإنه جاري اعداد كراسة الطرح الخاصة بها حيث سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية المتخصصة ومنها الستوم للدخول في هذه المناقصة مضيفا ان الشركة الفائزة ستتعاون مع شركة نيرك في توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر.

كما تم التباحث حول مشروع خط الغردقة / سفاجا / قنا / ابوطرطور حيث أكد الوزير على اهمية هذا الخط الذي سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات لافتا إلى انه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة مضيفا ان هذا الخط مطروح للاستثمار( انشاء – تشغيل – صيانة – ادارة ) امام كافة الشركات العالمية

كما ابدى وفد الستوم الاهتمام بالتعاون مع هيئة الانفاق في إعادة تأهيل الخط الأول للمترو، حيث أكد الوزير أنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الستوم كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول حيث سيتم شراء 32 قطارا مكيفا جديدا واعادة تأهيل عدد23 قطار من الاسطول الحالي حيث يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير قطارات الخط الاول بحيث تكون جميعها مكيفة الهواء لافتا ان التعاون في هذا المجال بالنسبة للشركات العالمية ومنها الستوم سيتم من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية ( نريك)

كما تم مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروع تحديث وتطوير كهربة إشارات خط (بني سويف / أسيوط) للسكك الحديدية الذي يبلغ طوله 250 كم

وكذلك مشاركة الشركة في مشروع تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / الجيزة / بني سويف والمقرر تمويله من البنك الدولي حيث تهدف خطة وزارة النقل إلي تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد