القباج تستهل زيارة كفر الشيخ بلقاء المحافظ .. وتتفقد جمعية الهلال الأحمر

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، زيارتها لمحافظة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء ، بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي ، مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما يتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.

وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح واف عن الإمكانيات التي تقدمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها علي أحدث مستوى وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوي تضم ١٥ جهازا، بالإضافة إلى جهازين للتنفس الصناعي.

والتقت نيفين القباج العاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري،حيث وجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار على نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين.

كما تتفقد الوزيرة أيضًا، في إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.

من جانب آخر، تجري نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الثلاثاء زيارة لمحافظة كفر الشيخ، تستهلها بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.

كما من المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعى جمعية الهلال الأحمر المصرى بالمحافظة، والتى تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين، كما تتفقد أيضًا دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع للأيتام.

وتفتتح نيفين القباج، خلال الزيارة، مشروع فرصة «سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى» بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بالتنسيق والتدريب والتنفيذ مع وزارة الزراعة بمدينة بلطيم، حيث ستسلم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع، كما ستتفقد أيضًا معرض الحرف التراثية والأسر المنتجة والتكوين المهنى ومنتجات السجاد والكليم بالمعرض بحديقة صنعاء بالمحافظة.