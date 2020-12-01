وزارة الصحة تعلن عن مراكز علاج الإيدز مجانا بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان مراكز الفحص والمشورة الخاصة بالإيدز للعلاج مجانا بالمحافظات.

وجاءت أماكن علاج الإيدز مجانا على النحو التالى:-

بني سويف - شارع عبد السلام عارف بجوار حضانة الصفا..عمارات الشرطة

أسيوط .. عمارة 6 - مساكن عزبة الشجن - الوليدية

الغربية

طنطا - شارع طه الحكيم .مستشفي

البحر الأحمر

مديرية الصحة والسكان

القاهرة

مسدسات التحرير ومركز المشورة بمستشفي الحميات

الشرقية

الإسكندرية

كفر الشيخ

جنوب سيناء

البحيرة

الدقهلية

دمياط

القليوبية

الجيزة

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الظرف الوبائي الذي يمر به العالم يؤدي إلى مضاعفة الخطورة بالإيدز، وهو يحمل في طياته مشاكل صحية ونفسية واجتماعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، احتفالا باليوم العالمي للإيدز، بحضور الدكتورة نيفين النحاس، مدير المكتب الفني للوزير، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للصحة النفسية، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير للمبادرات، وممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وشددت "زايد" على أنه يخطئ من يظن أن الإيدز مسئولية وزارة الصحة فقط، وإنما مسئولية مجتمعية، لافتة إلى أن مصر تطبق الإجراءات الفعالة للقضاء على فيروس الإيدز وتوفير جميع الاحتياجات لذلك.

وقالت الوزيرة: "نعمل على رفع كفاءة مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة مع الإسراع في صرف العلاج لكل محتاج"، موضحة أن الوزارة تعمل على تقليل فرص انتشار العدوى.

ونجحت الوزارة في دعم مراكز الاستدامة الرقمية، وافتتاح عيادات الفيروسات للمستشفيات الوزارة بالمحافظات، مع افتتاح عيادات علاج الإيدز بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية.

وقالت "زايد" إنه تم تحديث البروتوكول الوطني للرعاية والعلاج لمكافحة الإيدز بما يتماشى مع برتوكولات منظمة الصحة العالمية، مع توفير برنامج تدريبي لمقدمي الخدمة.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، إن وزارة الصحة المصرية استطاعت توسيع دوائر الكشف عن فيروس الإيدز على مستوى الجمهورية.

وأضافت "القصير" أن وزارة الصحة استخدمت أحدث الأجهزة وكواشف الفيروس للسيطرة عليه ومعرفة بؤر الانتشار.

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية، أن مصر استطاعت توفير الدواء لمرضى الإيدز لأكثر من 90% من المصابين وعلاجهم.

ونصحت "القصير" بالالتزام بالإجراءات الوقائية والحفاظ على النفس.

وتعقد فعاليات اليوم العالمي للإيدز بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات".





وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وكريستينا ألبيرتين، الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسيف بمصر، والدكتور رانجايان جورومورتي، المدير الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للإيدز.