بمناسبة انتهاء فترة عمله.. أسقف جنيف يستقبل السفير علاء يوسف

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص صموئيل يوسف، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا أمس الأب المبارك القمص صموئيل يوسف سكرتير نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، عن عمر قارب الـ ٦٨ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣١ سنة، خدم خلالها في سكرتارية مطرانية بورسعيد حيث ساهم في تأسيسها كما شارك في وضع مناهج التربية الكنسية وإعداد الخدام والتدريب، كما كان له دورًا كبيرًا فى تأسيس مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر بالمطرانية.
ولد الأب المتنيح القمص صموئيل يوسف في ١٢ أبريل عام ١٩٥٣ وسيم كاهنًا في ٢٣ فبراير ١٩٩٠ بيد نيافة الأنبا تادرس ونال رتبة القمصية في ٨ أغسطس ٢٠٠٩، ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في الثالثة عصر اليوم بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (الكاتدرال) ببورسعيد.
وكانت كنائس شبرا الشمالية برئاسة الأنبا إنجيلوس، الأسقف العام، المشرف على قطاع كنائس المنطقة، قد أعلنت أمس مجموعة من الإجراءات بسبب الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة العديد من المصابين، ولحرصنا على التقليل من فرص الإصابة.
وتقرر اقتصار الخدمة بكنائس المنطقة طوال فترة الصوم المقدس على صلاة القداس الإلهي، ويكون بسابق الحجز للعدد المسموح به لكل كنيسة؛ مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية قبل دخول الكنيسة وطوال فترة القداس.
كما تقتصر صلوات الجنازات على حضور عدد لا يتجاوز الخمسين فردًا مشتملًا أسرة المتوفى، مع تعليق صلوات الثالث وغلق قاعات العزاء، واستمرار متابعة الافتقاد تليفونيًا.
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