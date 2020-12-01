رقصات استعراضية.. الفرق الأفريقية تشعل حفل الخريجين الآفارقة.. صور وفيديو

بالرقصات الإستعراضية على أنغام الموسيقي الأفريقية احتفل الشباب الأفريقي بتخرجهم من الجامعات والمعاهد المصرية على مسرح الشباب والرياضة وذلك بحضور مجموعة كبيرة من ممثلي السفارات الأفريقية بالقاهرة من بينها ممثل سفارة تشاد والكاميرون وبنين وغيرها من البعثات الدبلوماسية، والسفير محمد نصر الدين، رئيس الجمعية الإفريقية.

بـ فقرات استعراضية ادهش الشباب الأفريقي الحضور خاصة ان تلك العروض عكست جمال الفن الأفريقي فى مختلف بلدان القارة السمراء، فلم يمنعهم فيروس كورونا المستجد من تسجيل أسعد لحظاتهم وهى الاحتفال بالتخرج من المعاهد المصرية، وسط التزامهم بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة لموجهة فيروس كورونا المستجد.

استهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي ، وحضر الحفل السفير محمد الأمين نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، والأستاذة علا كمال مدير عام الإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

ويهدف منتدي الطلاب الأفارقة من خريجي الجامعات والمعاهد المصرية الذي تقيمه وزارة الشباب والرياضة سنويًا إلي توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة وخريجي الجامعات والمعاهد المصرية من الطلاب الأفارقة، لفتح أفق الحوار والتي يعبرون فيه عن آرائهم وطموحاتهم، وتشجيع الشباب علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، واستنباط المشروعات والبرامج التي يرغب الطلاب في إدراجها ضمن خطط الوزارة، بالإضافة إلى دمج شباب الجامعات المصرية مع الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية.

وتضع وزارة الشباب والرياضة ضمن أولوياتها دعم الانشطة الهادفة لتعزيز وتنمية العلاقات المصرية الافريقية ، وتوجيه جزء هام وأصيل من انشطة وبرامج الوزارة في مجال التدريب والتأهيل والتنمية والرحلات التثقيفية والتنمية الرياضية والسياسية وغيرها من البرامج لشباب القارة الافريقية لتنميتهم من كافة الجوانب، وبحث كافة المقترحات التى تستهدف دمج الشباب الأفريقى.