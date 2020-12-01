بالفيديو.. أمل زكريا: الإسكندرية "غرقانة" والمسئولين بيقولوا كله تمام



قالت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، إن التغيرات المناخية معروفة ومدروسة، منذ 12 عام، وكان من المفترض تجنب المنظر السيئ الذى تتعرض له الإسكندرية كل عام.

وتابعت خلال حديثها فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هناك تباين وتناقض واضح، بين أرض الواقع، وما نتداوله من حديث عن احتواء غرق المدن، مشيرة إلى أن المواطن يعاني بشكل دائم من مسألة سقوط المياه".

وأضافت زكريا، مدينة الإسكندرية كانت مثالًا على الرقى لخلوها من تلك المطبات التى نصطدم بها الآن، وعندما تكون فى مثل هذا الحال عند سقوط الأمطار، ماذا يحدث للقرى والنجوع إذًا.

جاء ذلك خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم برئاسة المهندس أحمد السجيني،مع ممثلي الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة وذلك في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة ۲۰۱۹ بشان إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة ۲۰۲۰.