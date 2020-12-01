النائب نادر نسيم: مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة جائحة كورونا بعد تجربة بداية العام

أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي، وحكومته في إدارة وباء كورونا، وفي التصدي بحسم تام لمواجهة الموجة الأولى من الجائحة، مشيرا إلى أن مصر فى مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93% وهى من النسب العالمية.



وأكد نسيم إنه سعيد بوجود مخزون للأدوية في مصر يكفي لنحو 6 أشهر، وفقًا للتأكيدات الرسمية، لمواجهة المتوقع من زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وكما هو جاري في مختلف دول العالم، بعد ظهور الموجة الثانية للوباء، مشددا على ضرورة الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة من جانب الدولة، وبالخصوص في وسائل المواصلات والأماكن العامة لتقييد تفشي الوباء، لافتا الى أن مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة الوباء بعد تجربة بداية العام.

