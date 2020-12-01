أشاد النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ، بالإدارة الحكيمة من جانب الرئيس السيسي، وحكومته في إدارة وباء كورونا، وفي التصدي بحسم تام لمواجهة الموجة الأولى من الجائحة، مشيرا إلى أن مصر فى مصاف الدول الأكثر شفاء من فيروس كورونا بنسبة 93% وهى من النسب العالمية.
وأكد نسيم إنه سعيد بوجود مخزون للأدوية في مصر يكفي لنحو 6 أشهر، وفقًا للتأكيدات الرسمية، لمواجهة المتوقع من زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال فصل الشتاء، وكما هو جاري في مختلف دول العالم، بعد ظهور الموجة الثانية للوباء، مشددا على ضرورة الالتزام التام بإجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة من جانب الدولة، وبالخصوص في وسائل المواصلات والأماكن العامة لتقييد تفشي الوباء، لافتا الى أن مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة الوباء بعد تجربة بداية العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب نادر نسيم: مصر أصبح لديها خبرة واسعة في مواجهة جائحة كورونا بعد تجربة بداية العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.