أخطاء عديدة تتسبب في مشاكل كارثية للبشرة

تعاني الكثير من الفتيات من مشاكل البشرة التي لن تنتهي ولن تتوقف عند سبب واحد، فهناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تسبب لكِ مشاكل جثيمة.

تحيا مصر يقدم لك بعد الأخطاء الشائعة كي تتجنبي فعلها، حيث تقع بها العديد من الفتيات.

- عدم غسل اليدين قبل غسل الوجه ينقل الجراثيم والبكتيريا إلى الوجه لتبدأ المشاكل.

- إستخدام الغسول علي البشرة الجافة يمنع إمتصاص البشرة للغسول وفوائده ، كما يتسبب في عدم نظافة الوجه بشكل جيد، ما يتسبب في ظهور الحبوب.

- غسل الوجه بماء بارد أو ساخن، فإذا قمتي بغسل الوجه بماء بارد فستقومي بغلق مسام الوجه ومنع نظافة الوجه بشكل جيد والإحتفاظ بالإفرازات والإتساخ المعلق بالوجه، وكذلك الماء الساخن يمكن أن يؤدي إلي إلتهابات في الوجه وتظهر بقع داكنة يصعب التخلص منها.

- إستخدام غسول لا يتناسب مع نوع بشرتك، فيمكن أن يظهر الكثير من الحبوب أو عدم نظافة الوجه بشكل جيد.

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- عدم غسل الوجه بعد إزالة المكياج الذي يؤدي إلى التصاق البكتيريا و الدهون على الوجه ما يعطيكي بشرة داكنة ملتهبة مليئة بالحبوب.