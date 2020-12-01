موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والانجليزي.. ومواجهة حاسة للأحمر في كأس مصر

يشهد اليوم مباريات عديده من أبرزها مباراة الزمالك أمام نادي طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً علي ملعب استاد برج العرب .

وكانت أخر مواجهات فريق الزمالك أمام نادي اف سي مصر في القسم الثاني وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2/1. كما يستعد النادي الأهلي اليوم للقاءِ هام في نصف كأس مصر أمام نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، وتقام اليوم المباراة علي استاد السويس الجديد"في تمام الساعة 8 مساءً، وكانت أخر مواجهات نادي الأهلي في الكأس مام ابوقير للأسمدة وانتهت المباراة بنتيجة 2/1. اقرأ أيضا: تعرف على قائمة الأهلي المتوقع خوضها في مباراة كأس مصر اليوم



وتقام اليوم مباراة بين شاختار وريال مدريد في دوري ابطال أوروبا ومن المقرر إقامة المباراة في الساعه 7مساءً.