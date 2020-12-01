يشهد اليوم مباريات عديده من أبرزها مباراة الزمالك أمام نادي طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر، ومن المقرر إقامتها في تمام الساعة 5 مساءً علي ملعب استاد برج العرب .
كما يستعد النادي الأهلي اليوم للقاءِ هام في نصف كأس مصر أمام نادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، وتقام اليوم المباراة علي استاد السويس الجديد"في تمام الساعة 8 مساءً، وكانت أخر مواجهات نادي الأهلي في الكأس مام ابوقير للأسمدة وانتهت المباراة بنتيجة 2/1.
اقرأ أيضا: تعرف على قائمة الأهلي المتوقع خوضها في مباراة كأس مصر اليوم
وتقام اليوم مباراة بين شاختار وريال مدريد في دوري ابطال أوروبا ومن المقرر إقامة المباراة في الساعه 7مساءً.
اقرأ أيضا: تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في كأس مصر
من المقرر اليوم اقامة مباراه بين مونشنجلادباج أمام انتر ميلان في دوري ابطال افريقيا في الساعه 10مساءً، ومباراة بين بورتو وما سيتي في في تمام الساعه 10مساءً.
المواجهة النارية بين أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونخ و قمة ليفربول ضد أياكس أمستردام في التشامبيونزليج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والانجليزي.. ومواجهة حاسة للأحمر في كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.