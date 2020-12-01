بالفيديو.. النائب عبدالحميد كمال :المتغيرات المناخية محتاجة وقفة في مصر

اقترح النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عقد اجتماع موسع، يضم مجلس الوزراء مع وزير الإدارة المحلية، ووزير الإسكان والمالية والرى والتخطيط، حتى يضعون خطة لمناقشة وتقديم خطة استراتيجية، لمواجهة الأمطار والسيول فى مصر مع المتغيرات المناخية.
وتابع عضو مجلس النواب، التغيرات المناخية محتاجة وقفة فى مصر، ولابد من عقد هذا الاجتماع الموسع، وأمامه الخطط الخاصة بالأمطار والسيول، وطرح المستهدف، ولابد أيضًا من وجود خطة متابعة.
وأكد النائب عبدالحميد كمال، على أن مصر بها 34% من شبكات الصرف الصحى، ويتبقى 63% من قرى ومدن مصر لا يوجد بها، وهذا يسبب ضرر بالغ للمواطن".
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