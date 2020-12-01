أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها ستعقد اجتماعًا في 29 ديسمبر، من أجل اتخاذ قرار بشأن كفاية بيانات سلامة وفعالية لقاح "كوفيد-19"، الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" لإعتماده بشكل رسمي.
وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها ستتخذ في 12 يناير، قرارًا بشأن الموافقة على لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد طورته شركة "موديرنا".
وأكدت الوكالة المسؤولة عن تنظيم دخول الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي، أنها بدأت بالفعل مراجعة متجددة للقاح بناءًا على البيانات المخبرية التي قدمتها شركة "موديرنا".
اقرأ أيضًا..الولايات المتحدة الامريكية تستعد لطرح 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا
كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوروبا تتخذ قرار بشأن مصير لقاح فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.