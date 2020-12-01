أوروبا تتخذ قرار بشأن مصير لقاح فيروس كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها ستعقد اجتماعًا في 29 ديسمبر، من أجل اتخاذ قرار بشأن كفاية بيانات سلامة وفعالية لقاح "كوفيد-19"، الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك" لإعتماده بشكل رسمي.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنها ستتخذ في 12 يناير، قرارًا بشأن الموافقة على لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد طورته شركة "موديرنا".

وأكدت الوكالة المسؤولة عن تنظيم دخول الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي، أنها بدأت بالفعل مراجعة متجددة للقاح بناءًا على البيانات المخبرية التي قدمتها شركة "موديرنا".

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.