أورنج تقدم عروض على Redmi Note 9 Pro الجديد.. تعرف عليها

أعلنت أورنج عن تقديم عروض على موبايل Redmi Note 9 Pro الجديد، ضمن عروض أورنج على الموبايلات الجديدة بالإضافة إلى هدية عند شرائه.
عروض أورنج على الموبايلات
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية، "اشتري Redmi Note 9 Pro الجديد و كمان هديه Mi Smart Band 4 من أورنج، للحصول علي العرض، زور اقرب فرع أورنج أو اشتري من أورنج اونلاين شوب".
ويمكن معرفة تفاصيل الموبايل وشرائه فور الدخول من هنــــــــــــــــا
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والجدير بالذكر أن يرصد تحيا مصر باستمرار عروض أورنج على الموبايلات حيث أن الكثير من الشباب لديهم هوس اقتناء الهواتف الذكية الحديثة بمختلف الماركات.
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