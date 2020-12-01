أورنج تقدم عروض على Redmi Note 9 Pro الجديد.. تعرف عليها

أعلنت أورنج عن تقديم عروض على موبايل Redmi Note 9 Pro الجديد، ضمن عروض أورنج على الموبايلات الجديدة بالإضافة إلى هدية عند شرائه.

عروض أورنج على الموبايلات

ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية، "اشتري Redmi Note 9 Pro الجديد و كمان هديه Mi Smart Band 4 من أورنج، للحصول علي العرض، زور اقرب فرع أورنج أو اشتري من أورنج اونلاين شوب".

ويمكن معرفة تفاصيل الموبايل وشرائه فور الدخول من هنــــــــــــــــا

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