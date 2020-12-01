محمد عبد الحليم يتصدر "جوجل" بعد قصة تواجده على الرصيف وإحتياجه للعمل

محمد عبد الحليم تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع إحدى الفتيات مدعية أنه يعيش في حالة مزرية ويجلس يوميًا بالقرب من نفق كوبري الملك الصالح.

طالبت الفتاه في منشورها المصاحب للصورة، المخرجين والمنتجين إيجاد فرصة عمل للفنان محمد عبد الحليم كونه لا يعمل منذ فترة كبيرة.

محمد عبد الحليم



أعرب الفنان محمد عبد الحليم، عن استيائه من الادعاءات التي روجتها الفتاة والتي تعتبر عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه يقطن بالقرب من نفق الملك الصالح واعتاد الجلوس في تلك المنطقة لإستنشاق الهواء.

طالب تامر نجل الفنان محمد عبد الحليم، صفحات السوشيال ميديا تحري الدقة أثناء نقل الأخبار لعدم إزعاج أصحابها.

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الجدير بالذكر، أن محمد عبد الحليم شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية و المسرحيات و الافلام السينمائية، منها "زهرة البنفسج" فى عام 1977، ومن أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة"، "شيخ العرب همام".