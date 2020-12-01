صور.. البيئة: إنشاء أول محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط بالشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة تولى اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المختلفة، ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، ووفقا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقا للحدود القانونية الوارده بقانون البيئة.





وأوضحت ياسمين فؤاد فى بيان اليوم الثلاثاء أنه تم إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الشيخ زايد كأحد المدن الجديدة، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 108 محطات على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أوضح البيان أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات مدخنتى لانتاج الكهرباء بمحطة كهرباء الكريمات البخارية التابعة لشركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء، وذلك فى إطار جهود إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى، إذ يتم رصد عناصر "ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، ودرجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط"، من خلال أجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. وأضافت فؤاد أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى 21 منشآة بـ88 مدخنة وبلغ اجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 76 منشأة تمثل 352 مدخنة، مؤكدة حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء المنشآت الصناعية على مدار الساعة والتنبيه على المنشآت حال تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات، واتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف مصادر التلوث بشكل عاجل للحفاظ على البيئة.

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