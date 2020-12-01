ربع مليون جنيه من المنشآت الفندقية لاستكمال منظومة الخدمات السياحية بأسوان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، برئيس مجموعة جنوب سيناء للسياحة إنطوان رياض ورئيس غرفة المنشآت الفندقية نادر نصيف.
وأشاد عطية بتكامل منظومة الكيانات السياحية والأجهزة المعنية وتعاونها البناء مع المحافظة لدعم صناعة السياحة بكل عناصرها ومكوناتها بما يساهم فى إظهار الوجه الحضارى لأسوان والترويج والتسويق السياحى الجيد لها بما يتناسب مع مكانتها على خريطة السياحة الدولية فى ظل تمتعها بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة.
ولفت إلى أن المحافظة أطلقت مشروع تطوير حضارى لرفع مستوى وجودة العاملين فى بعض الحرف والمهن السياحية ولاسيما "الحنطور، والمراكب الشراعية، والتاكسى" وذلك على مراحل بدأت بسائقى عربات الحناطير إذ تم توفير زى موحد لهم مع تجميل العربات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لـ 150 سائق حنطور كمرحلة أولى على مدار أسبوعين والتى تنظمها المحافظة بالتعاون مع جامعة أسوان.
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