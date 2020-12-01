جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق، أسقف طما، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهى بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بساحل طما البحرى، حيث شاركه الصلوات آباء كهنة الكنيسة، وشعبها، وخورس الشمامسة.





وألقى الأنبا إسحق، عقب قراءة الإنجيل عظة روحية عن إنجيل اليوم، فيما أعرب الآباء الكهنة عن سرورهم بزيارة نيافته وتهنئته بالعيد الثانى لجلوسه على كرسى الإيبارشية. وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته 71 شماسًا فى درجة "مرتل" للخدمة بالكنيسة ذاتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسامة 71 شماسا بكنيسة الملاك ميخائيل بطما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.