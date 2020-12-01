محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بمراقبة تنفيذ قرارات غلق المحلات

جدة - نرمين السيد - شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتى بدأ تطبيقها اليوم الثلاثاء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا وينتهى النشاط ويتم الغلق فى تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء.

وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.

وأضاف خالد عبد العال أن يومى الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12مساء صيفا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.