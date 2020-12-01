محافظ القاهرة يشدد على رؤساء الأحياء بمراقبة تنفيذ قرارات غلق المحلات

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا وينتهى النشاط ويتم الغلق فى تمام الساعة 11 مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء.
وأضاف المحافظ أنه فيما يتعلق بالبازارات والمطاعم سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا وحتى 1 صباحا صيفا بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا وحتى 12 مساء.
وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية، فقد أشار المحافظ إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 7 مساء صيفا ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.
وأضاف خالد عبد العال أن يومى الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا وحتى 12مساء صيفا، بينما ستعمل خلال الشتاء من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.
يذكر أنه سيستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات، كما سيتم استمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.
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