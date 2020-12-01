محافظ بنى سويف: انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس "سى" لطلاب الصف الأول الإعدادى، والتى تستهدف الكشف على 67 ألف طالب وطالبة بمختلف المدارس العامة والأزهرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





وقال الدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحى بالمحافظة، فى تصريح اليوم، إن الفرع أنهى استعداداته لبدء المبادرة، خاصة فيما يتعلق بتوفير جميع المستلزمات الطبية المطلوبة، وتدريب وتجهيز الفرق المشاركة فى المبادرة، البالغ عددها 15 فريقا، لإجراء المسح فى 422 مدرسة إعدادية و120 معهدا أزهريا إعداديا بإجمالى 67 ألفا و62 طالبا وطالبة. وأشار إلى عقد تدريب لجميع الفرق المشاركة فى الحملة، التى تضمنت التدريب على استخدام الكواشف، والإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى وكيفية التسجيل، بمشاركة وتحت إشراف أطباء والتنفيذيين من التأمين الصحى.

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