حريق ضخم بمصنع لإنتاج التنر بالعاشر من رمضان..صور

شب حريق ضخم في مصنع لإنتاج مادة التنر في المنطقة الصناعية الثالثة بالروبيكي بمدينة العاشر من رمضان من ناحية الصوامع وامتد لمصنع مجاور. ودفعت الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلي مدير الإدارة بـ5 سيارات مطافي وسيارتي إسعاف وجاري محاولات الإطفاء للسيطرة على الحريق. واندلعت ألسنة اللهب المصحوبة بالدخان الاسود من داخل المصنع وتسبب في انتشار كثيف للدخان وهرع العمال بالشارع هربا من الحريق والاختناق من الدخان.

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