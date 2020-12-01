علاء مبارك لـ أحمد المسلماني: حضرتك جاي تعتذر بعد وفاة والدي

رد علاء مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك علي اعتذار أحمد المسلماني للرئيس الراحل حسني مبارك.
ونشر علاء مبارك مقطع فيديو لـ أحمد المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية «Ten»، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه «الطبعة الأولى» الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، لافتًا إلى أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال «نص كلمة» الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.
كما قدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهواؤهم الشخصية.
وغرد علاء مبارك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: «بعد مرور١٠ سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني!».
واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلًا: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم .».
بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر ????! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . pic.twitter.com/5jvfFdKFwV
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