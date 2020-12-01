علاء مبارك لـ أحمد المسلماني: حضرتك جاي تعتذر بعد وفاة والدي

رد علاء مبارك ابن الرئيس الراحل حسني مبارك علي اعتذار أحمد المسلماني للرئيس الراحل حسني مبارك.

ونشر علاء مبارك مقطع فيديو لـ أحمد المسلماني خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج المساء مع قصواء المذاع على فضائية «Ten»، إن الأمر الأول الذي يعتذر فيه للرئيس مبارك هو حديثه في برنامجه «الطبعة الأولى» الذي كان يبث على قناة دريم عن مقبرته، لافتًا إلى أنه استقى معلوماته في هذا الأمر من الكاتب الكبير أحمد رجب صاحب مقال «نص كلمة» الذي تحدث فيه عن التكلفة الكبيرة للمقبرة، مشيرًا إلى أنه لم يعتد الحديث عن مثل تلك الأمور بسبب تربيته الريفية لكنه استند إلى مظلة الكاتب الكبير أحمد رجب، وأدرك فيما بعد أنه لم يكن مصيبًا في هذا التناول.

كما قدم المسلماني اعتذارًا لأسرة مبارك لحديثه عن ثروة الرئيس الراحل وأسرته، مؤكدًا أنه استند إلى تقارير صحفية نشرت في صحيفتين مصريتين، وتحدث عن تلك الثروة في برنامجه، دون أن يتأكد من صحة تلك التقارير الصحفية، ودون أن يركز في أن أصحاب تلك التقارير لهم أهواؤهم الشخصية.

وغرد علاء مبارك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: «بعد مرور١٠ سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر!، بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني!».

واستشهد علاء مبارك بالقرآن الكريم، قائلًا: «إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم.. صدق الله العظيم .».

بعد مرور ١٠سنوات وبعد وفاة والدي رحمة الله عليه حضرتك جاي تعتذر ????! بتعتذر على ايه بالظبط يا أستاذ مسلماني ! " إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم" صدق الله العظيم . pic.twitter.com/5jvfFdKFwV