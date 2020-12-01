البيطريين: فتح باب الترشح بانتخابات القاهرة والجيزة

بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى البيطريين بالقاهرة والجيزة ، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة عشرة أيام حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

ويتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

وتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.