غدا.. ورشة عمل بآداب عين شمس عن أساليب مواجهة ضغوط الحياة

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements



تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تعقد وحدة الدراسات والمستقبليات بمركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب جامعه عين شمس ورشة عمل بعنوان:

" أساليب مواجهة ضغوط الحياة وعلاقتها بتطوير الذات " للاستاذ الدكتور فتحي الشرقاوي أستاذ علم النفس بالكلية ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون التعليم والطلاب وذلك غدا الأربعاء ٢ ديسمبر بحجرة ١٢٦ في تمام الساعة التاسعة صباحا

وأكدت الأستاذة الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن ورشة العمل تهدف إلي تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجال العلاقات الاجتماعية والحياتية مما يعود إيجابيا على تطوير العملية التعليمية التي تقوم على العلاقة بين الأستاذ والطالب.

واوضحت وكيلة الكلية ان محاور الورشة تتضمن الاثر السلبي للأفكار اللاعقلانية والتشويهات المعرفيه على تطوير الذات

دور التفكير العقلاني للذات في كيفية حل المشكلات ومواجهة الضغوط

كيفية التعامل مع الانماط الشخصية المتعددة، كأحد روافد تطوير الذات الايجابية

وأضافت الديدي أن الوحدة تقوم بدورها في تنفيذ عدد من ورش العمل خلال العام الدراسي حيث أن من متطلبات التسجيل لمناقشة الرسائل العلمية الحديثة هو حضور الطالب ورش عمل متنوعة كما أكدت امكانية الحجز وتسديد الرسوم في نفس يوم انعقاد الورشة.