أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك.. تحيا مصر يوضح

يوضح جميع أسعار باقات السوبر سوشيال من فودافون وأكواد الاشتراك التي تتيح للعميل استخدام الفيسبوك وتويتر والواتساب والانستجرام، إضافة إلى باقات السوبر استريمنج الخاصة ببرامج الأغاني مثل الساوند كلاود وأنغامي. كود باقات السوبر سوشيال من فودافون

باقة 9500 سوبر ميجا بـ 65 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2265*.

باقة 6000 سوبر ميجا بـ 45 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2245*.

باقة 4500 سوبر ميجا بـ 35 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2235*.

باقة 2800 سوبر ميجا بـ 25 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2225*.

باقة 1500 سوبر ميجا بـ 15 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2215*.

باقة 500 سوبر ميجا بـ 7 جنية شهريا، يمكنك الاشتراك من خلال الكود: #2207*.



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