موقع تحيا مصر يلتقي النائب أشرف رشاد في ندوة حوارية غداً

يواصل موقع تحيا مصر محاورة رموز العمل السياسي والبرلماني في البلاد، حيث يلتقي فريق التحرير بقيادة رئيس التحرير عمرو الديب غداً، بالنائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، في ندوة حوارية مميزة، تأتي وسط سياق حافل بالاستحقاقات والأحداث الانتخابية، ضمن مرحلة فاصلة بين برلمان حالي أوشك على الأنتهاء، وآخر جديد منتظر انطلاقه قريباً.

النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اختار منصة تحيا مصر، لكي يبوح لها بمجموعة من الآراء والانطباعات والردود على كل مايتعلق بالحزب في تلك المرحلة الصعبة، مع إبداء استعداد تام لخوض حقول ألغام القضايا والملفات الشائكة، والمتعلقة بمدى مسؤولية مستقبل وطن عما أشيع حول استخدام المال السياسي، ومايتعلق بكونه الحزب الوطني الجديد من عدمه، ورأيه في ماراثون الانتخابات الاخير، وتقييمه لبرلمان الدكتور علي عبدالعال.

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