منة فضالي تتصدر "التريند" بـ شخصية ريا وسكينة

منة فضالي تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ظهرت منة فضالي برفقة صديقتها الفنانة هاجر الشرنوبي، في إطلالات مرحة وعفوية بينهم، حيث تفاعل معها الجمهور مبدين إعجابهم الشديد بصداقتهما. وعلقت منة على الصور، قائلة: "كل واحدة مننا ليها صاحبة سكينة وأنا لقيتها الصاحبة المجنونة رزق والله ..ريا وسكينة بس على كيوت". اقرأ أيضًا..منة فضالي تكشف عن عمل درامي جديد



الجدير بالذكر، أن منة فضالي تستكمل تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

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