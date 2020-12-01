المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يعزي النائب أشرف رشاد في وفاة عمته



تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ، بخالص العزاء للأمين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب أشرف رشاد، في وفاة عمته.

ودعا المستشار عبد الوهاب في عزاءه للمهندس أشرف رشاد أن يتغمد الله الفقيده بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر .



وكان المهندس أشرف رشاد، قد قال عبر صفحته الرسمية فيس بوك، بأنه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي ببالغ الحزن والأسى عمتي الفاضلة، والتي فاضت روحها إلى بارئها اليوم الثلاثاء ..أسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يربط على قلوبنا برباط الصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون