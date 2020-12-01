بالصور.. مسيرة احتجاجية بالجامعة الأمريكية اعتراضا على رفع المصروفات: "فلوسنا فين"

شهد حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء، عقب دعوة اتحاد طلاب الجامعة زملائهم الاعتراض على عدد من الأمور التعليمية التنظيمية لهم داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن زيادة المصروفات بمقدار 11% دون أخذ رأي الطلاب.
ورددت الطلاب هتافات "شمال يمين الطلبة مش ساكتين"، كما رفعوا لافتات "فلوسنا فين" في إشارة منهم إلى عدم رضاهم عن الخدمة التعليمية المقدمة مقابل المصروفات التي يدفعها الطلاب إلى الجامعة في الوقت الراهن.
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ودعا اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تنظيم احتجاجات على زيادة قيمة المصروفات الدراسية على الطلاب، بالإضافة إلى مشكلات دراسية أخرى.
وأكد اتحاد أن المصروفات الدراسية لا تعكس جودة العملية التعليمية ومطلوب رفع جودة التعليم لتساوي قيمة المصروفات وزيادة المرافق وتحسين الاتصال وتنفيذ التعلم المزدوج.
وأصدر اتحاد الطلاب بيانًا طالب فيه بضرورة أن يتمتع الأساتذة بالجامعة باستقلالية أقل لسن تغييرات إشكالية في النظم التعليمية وسط العام الدراسي.
وطالب الاتحاد بوجود إعانات تعليمية وتنفيذ نظام النجاح الرسوب بشكل مستمر وتوفير نظم أكثر مرونة لاستيعاب ظروف الطلاب فضلًا عن زيادة التواصل بين الإدارات والطلاب.
وشدد على وجود الطلاب كعنصر أساسي في اتخاذ القرارات واستشارة رئيس الجامعة لاتحاد الطلاب قبل اتخاذ أي قرار يمس الطلبة وتعليمهم، وتجديد مطلبهم بتحديد معاد واضح وصريح لحفل ترخج خريجي الجامعة.
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