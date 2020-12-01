بالصور.. مسيرة احتجاجية بالجامعة الأمريكية اعتراضا على رفع المصروفات: "فلوسنا فين"

شهد حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة مسيرة احتجاجية اليوم الثلاثاء، عقب دعوة اتحاد طلاب الجامعة زملائهم الاعتراض على عدد من الأمور التعليمية التنظيمية لهم داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن زيادة المصروفات بمقدار 11% دون أخذ رأي الطلاب.

ورددت الطلاب هتافات "شمال يمين الطلبة مش ساكتين"، كما رفعوا لافتات "فلوسنا فين" في إشارة منهم إلى عدم رضاهم عن الخدمة التعليمية المقدمة مقابل المصروفات التي يدفعها الطلاب إلى الجامعة في الوقت الراهن.

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