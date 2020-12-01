حريق ضخم في أحد المصانع بمنطقة الروبيكي "صور"

اندلع حريق ضخم، منذ قليل، بأحد مصانع المنتجات القابلة للاشتعال بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والذي ينتج الكحوليات.

أبلغ عدد من المواطنين عن الحريق وسط تخوفات من امتداد النيران للمصانع الملاصقة وخروج الأمر عن السيطرة.

تلقي اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير أمن الشرقية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، إخطارًا من العميد أحمد العجوز، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المصانع بمنطقة “الروبيكي” بدائرة القسم.

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دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء سريعًا للسيطرة على الحريق وإنقاذ الموقف قبل وقوع خسائر فادحة.