مجلس الدولة: حولنا ما يزيد عن 42 مليون جنيه لحساب نقابة المحاميين

أكد رئيس وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة المستشار أحمد محمد أبو الحمد، ان الوحدة حولت مبلغ (42811005.38 جنيه) لحساب نقابة المحاميين، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1 سبتمبر 2019 حتي 30 سبتمبر 2020.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية يوم الوفاء والإنجاز المنظمة من قبل "مجلس الدولة" لتكريم القضاة الذين وافتهم المنية خلال العام القضائي ، ومن اكتمل عطاؤهم ، وكذلك لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.
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