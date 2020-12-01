بالفيديو.. رشاد شكرى لـ تحيا مصر: النائب رشاد شكري: صرف الأمطار مشكلة تؤرق جميع القرى في مصر

قال النائب رشاد شكرى، عضو مجلس النواب:" إن المواطن المصرى يعيش فى معاناة مريرة،عند سقوط الأمطار، حيث تتوقف الحركة تمامًا،وتكون حركة السير والمواصلات شبه متوقفة".

وتابع فى حديث له لـ تحيثا مصر:" لابد من تنسيق كامل بين وزارة المالية والتخطيط والإدارة المحلية، لتدعيم المحافظات بما يحتاجونه حتى يتخلصوا من المشاكل التى يواجهونها، عند سقوط أمطار".



وطالب شكرى الحكومة، بضرورة تخفيف الأعباء عن المواطن، مضيفًا:" عايزين حد رادع، وثقتنا كبيرة فى تنفيذ الكومة لتلك المقترحات اليوم".

