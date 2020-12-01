أحمد هنو عميدًا لكلية الفنون والتصميم بجامعة الجلالة

جدة - نرمين السيد - أصدر مجلس أمناء جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، قرارا بتعيين الدكتور أحمد فؤاد هنو عميداً لكلية "الفنون والتصميم"، بجامعة "الجلالة" الأهلية الجديدة.





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