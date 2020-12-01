محافظ الجيزة: تطبيق حازم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والورش من اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، بدء تطبيق القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والمقاهى والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك طبقًا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة، برئاسة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.





وأشار أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة تطبيق القرارات المنظمة لفتح وغلق المحال والمطاعم والورش الحرفية بمنتهى الحزم مع تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وأوضح المحافظ، أن المحال والمراكز التجارية يبدأ نشاطها صيفًا الساعة 7 صباحًا، ويتم الغلق فى تمام الساعة 11 مساءً، وفيما يتعلق بفصل الشتاء ستكون من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

وفيما يتعلق بالبازارت والمطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية سيكون العمل صيفًا بداية من الساعة 5 صباحاً وحتى 1 صباحًا "صيفًا"، بينما تكون فترة العمل فى الشتاء من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 مساءً.

أضاف المحافظ، أنه فيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فإن مواعيد عملها ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7مساءً "صيفًا"، ومن الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً "شتاءً".

وأوضح المحافظ، أنه طبقًا للقرارات المنظمة فإن يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة يكون فتح المحال والمراكز التجارية من 7 صباحًا وحتى 12 مساءً "صيفًا"، بينما ستعمل فى الشتاء من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة من 5 صباحًا حتى 1 صباحًا صيفًا وشتاءً.

ويستثنى من هذا القرار السوبر ماركت ومحال البقالة والأفران والمخابز والصيدليات مع استمرار خدمة الـ"تيك أوى" "Take – away" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار الـ24 ساعة صيفًا وشتاءً.