قومى يا بطلة قلوبنا.. صيدلانية تتغلب على كورونا للمرة الثالثة فى 7 أشهر

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لمسة إنسانية، أكدت حنان لطفى، أنها ساهمت فى تغلبها على الوباء، الذى أصاب أكثر من 60 مليون شخص حول العالم، وقتل آلاف.
وكشفت حنان لطفى، فى منشور عبر حسابها الرسمى، بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تفاصيل الواقعة، حيث كتبت تقول فى تعليق على صورة أصدقائها: "الصورة الحلوة دى كانت أول يوم هنا.. سرقت دقيقة من غير الأكسجين عشان أبص لهم من البلكونة وتقريبا لسه شاحنة بيها طاقة لغاية دلوقتى.. ربنا يرزقكم فى حياتكم بناس زى اللى فى حياتى ويقدرنى أردلهم ولو عشر اللى بيعملوه عشانى".
وأوضحت حنان لطفى، فى مداخلة لـ برنامج التاسعة، مع الإعلامى وائل الإبراشى، والذى يعرض عبر التليفزيون المصرى، أنها أصيبت بكورونا، نتيجة الاحتكاك مع المواطنين فى الصيدلية.
وحذرت من التهاون، فى اتباع الإجراءات الاحترازية، من غسل اليدين باستمرار، وارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى المرض، خصوصًا مع الموجة الثانية التى اجتاحت العالم.
وتابعت: "من خلال تجربتى بالإصابة بالمرض عدة مرات، فإنه ليس هناك ما يعرف بالمناعة المؤقتة، حيث أصبت بفيروس كورونا 3 مرات، ولابد من اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا، حتى المعافين معرضين للإصابة بقوة مرة أخرى".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور صديقات الدكتورة حنان، حيث أشادوا بالموقف، مؤكدين المقولة المشهورة: "الصاحب الحنين رزق".
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