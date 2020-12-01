صور .. محافظ الإسكندرية يوقف سيارته للاستماع لشكاوى المواطنين

جدة - نرمين السيد - واصطحب المحافظ عددا من المواطنين إلى مكتبه، مؤكدا حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم فى حياتهم اليومية.

ووجه الشريف، بضرورة تضافر كافة الجهود، للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدا فى العمل على حل أى من شكاوى المواطنين الواردة إليها، عبر مجموعة الأدوات والطرق التى تتيحها فى التواصل مع الجمهور.

وشدد على كافة القيادات التنفيذية، بضرورة التفاعل الفورى مع الشكاوى الواردة، وإيجاد حلول عملية لها، بما يسهم فى تحقيق مصلحة المواطن.