عاجل.. السيسى يتابع المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعى.

وقد اطلع الرئيس فى هذا الإطار على الموقف الراهن، بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين فى إطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، ومضاعفة العائد المالى للعاملين فى هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيوانى، بما فيها المشروع القومى للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثى، وجهود تطوير الحجر البيطرى والمجازر الآلية، والتعاون القائم فى هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه السيد الرئيس بزيادة أعداد القوافل الطبية البيطرية على مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان فى المزارع حفاظًا على قيمة الثروة الحيوانية.

وعرض وزير الرى عدداً من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الرى خاصةً فى المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس فى هذا السياق بتحسين آليات الرى والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومى الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية فى الظهير الصحراوى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعى والتنموى لأهالى المنطقة.