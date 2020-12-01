صور.. التضامن توزع 620 مشروع دجاج بياض للأسر المستفيدة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وتمول وزارة التضامن الاجتماعى المشروع لـ620 مستفيدا بقيمة 15 ألف جنيه لكل مستفيد بـ 5 قرى وهى"الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقى والغربى وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعى عرض 5 نماذج لمشروعات تلك الأسر والتى تتمثل فى بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة 120 طائرا عمر 120 يومًا لانتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هى المرحلة الأولى من المشروع والذى يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه على مستوى الـ27 محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدى تكافل وكرامة.

وسلمت نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ20 مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالى قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.

وأكدت وزيرة التضامن أن برنامج فرصة يستهدف ثلاث فئات السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات ويهدفون لتحسين حياتهن"، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعى لتقديم الدعم الفنى والتدريبى للمواطنين.

وأضافت نيفين القباج أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل، مشددة على أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خصوصا فى ظل ارتفاع نسبة الانيميا بين الأطفال.

وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدى "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم ايقاف برنامج تكافل لهن الا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد على مساندة الدولة لهن وعدم تركهن الا بعد نجاح المشروع، مشددة على ان الوزارة تسهم كذلك فى توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خصوصا أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعى وسائل تنظيم الاسرة مجانا لكل سيدة تنفذ مشروعا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.

ومن جانبه، قال محافظ كفر الشيخ إن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعى من أجل الاعداد للزيارة التى حققت عدة أهداف لعدة شرائح فى المحافظة، مشيرًا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتوفير 300 نول للسيدات فى مركز "فوه" من أجل النهضة بهذه الصناعة من جديد واستعادة بريقها الذى كانت عليه.

واضاف محافظ كفر الشيخ أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لديها اهتمام بالصيادين فى ظل الدعم اللا محدود لهذه الفئة، مشيدا فى الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى المنزلى، إذ أن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خصوصا أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.

ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين فى خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم فى رفع مستوى معيشتهم وتساهم فى تخليهم عن الدعم النقدى فى سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصرى.

ويأتى هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتى تهدف إلى التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من خلال الإنتاج المنزلى والعمل فى سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والإشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة فى بيع المنتج النهائى، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص فى هذا المجال.

ومن ناحيته، قال الدكتور على حزين أنه فى شهر يونيو الماضى تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعى وجهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة لإلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.



وأضاف حزين أن الجهاز هو أحد الأجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الاكثر احتياجا . ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية. لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بإنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى 4 محافظات "قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة أولى" لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.

‏وأشار إلى أن مشروع الدجاج البياض بمحافظة كفر الشيخ تم تصميمه بحث يتم تسليم 120 دجاجة فى عمر وضع البيض وبطارية تربية وكمية من العلف يتم توزيعها على المستهدفين ثم تجميع البيض الناتج فى مركز لتعبئته وتسويقه.

جدير بالذكر أن وزارتى التضامن والزراعة قامتا بالتوقيع على برتوكول تعاون فى شهر يونيو الماضى وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية فى البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل فى العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة من الوحدات الحكومية للمواطنين مما يؤدى إلى تحقيق الأهداف المنشودة بأعلى مستوى كفاءة.