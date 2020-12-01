مدبولى يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراض بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.