تأجيل محاكمة أيمن بهجت قمر بتهمة التهرب من دفع 513 ألف جنيه ضرائب لـ1فبراير

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر، فى اتهامه بالتهرب من دفع 513 ألف جنيه للضرائب، ومن المقرر أن تطلع المحكمة على ما يفيد على وجه رسمى إتمام إجراءات تصالحه مع الجهة المختصة قانوناً، لجلسة 1 فبراير المقبل للتصالح النهائى.
وكشفت عريضة القضية رقم 62 لسنة 2016، تهرب المؤلف والسيناريست أيمن بهجت محمد قمر الشهير بـ"أيمن بهجت قمر"، من دفع 513 ألف جنيه، من الضرائب المستحقة على الأغاني والمؤلفات الغنائية، فى الفترة من 2009 حتى 2013، وقد أجلت نظر الدعوى فى الجلسة المحددة.
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