مدير آثار سقارة تعليقا على واقعة سلمى الشيمى: موظفنا بسيط ومعندوش خبرة

قال محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، أن الأماكن الأثرية "مفتوحة" ومن الصعب السيطرة عليها بشكل عام، موضحًا أن هضبة الأهرام والبانوراما وغيرها من تلك المناطق يصعب السيطرة عليها.

جاء ذلك فى مداخلة هاتفية لـ"تليفزيون اليوم السابع"، فى تغطية أعدها محمد محسوب، وقدمتها رغدة بكر، تعليقًا على "فوتوسيشن" المثير للجدل لعارضة الأزياء سلمى الشيمي.

وحول الأطر المحددة للزى الممنوع التقاط صور أثناء ارتداءه قال: "نرفض أى زى يخدش الحياء ويضر بالأثر ونمنعه، لكن الموظف البسيط أحيانًا لا يكون لديه أى خبرة فى هذا الزى وبالتالى يحدث كما حدث".

وتابع: "معندناش حاجة واضحة خاصة تحدد طبيعة اللبس طوله أو قصره، لكن الواضح ممنوع الوقوف على أثر أو الإضرار به".

وحضرت سلمى الشيمى الشهير بـ"موديل سقارة" جلسة التحقيق بالنيابة الكلية فى جنوب الجيزة، بصحبة المتهم الثانى "حسام محمد" مصور الـ"فوتوسيشن"، والتى ما زالت مستمرة حتى اللحظة.

وظهرت على "سلمي" خلال تواجدها بمقر المحكمة علامات الخوف والترقب، وكانت ترتدى عباءة سوداء وخلخال فى القدم، فيما ظهر المصور "حسام" أكثر تماسكًا، ومرتديًا بنطال "جينز" و"سويت شيرت".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة ومصور الفوتوسيشن مساء أمس الاثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل لنيابة البدرشين، التى أحالته للنيابة الكلية بجنوب الجيزة؛ للتحقيق فيه.