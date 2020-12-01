الداخلية تنفي مزاعم "الإخوان" بشأن تدهور الحالة الصحية للسجينة هدى عبد المنعم

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" بشأن الإدعاء بتدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم عبد العزيز، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة.

وأضاف المصدر أن المذكورة نزيلة بأحد السجون على ذمة إحدى القضايا، وتم عرضها على المستشفى فور شعورها ببعض الآلم ، وبتوقيع الكشف الطبى عليها وعمل التحاليل والأشعة اللازمة تبين أن حالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، وحالتها مستقرة.. وتم إعادتها لمحبسها.

وأكد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام في محاولة لحصول عناصر الجماعة المودعين على ذمة قضايا على امتيازات غير مستحقة قانوناً.