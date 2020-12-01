وزير الطيران يبحث مع سفير جورجيا سبل تعزيز الاتفاقية الجوية بين البلدين

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، "ألكسندر نالبندوف" ، سفير دولة جورجيا، وذلك لبحث العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوى الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية والسياحة بين مصر وجورجيا، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بقطاع الطيران المدني والتي تم طرحها خلال الاجتماع الأول بين الطرفين في شهر فبراير الماضي ومنها تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين مصر وجورجيا بما يتناسب وحجم الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

وأكد وزير الطيران على أهمية تعزيز التعاون مع جميع الشركاء وبخاصة دولة جورجيا التى تتمتع بمقومات جاذبة للأسواق المصرية، مضيفًا أن خطة وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تسعى إلى فتح نقاط جوية جديدة تتماشى مع خطط الدولة المصرية فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية بما يساهم في التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه أعرب سفير دولة جورجيا عن تقديره للعلاقات المثمرة بين البلدين في صناعة النقل الجوى ، مشيدًا بما تحقق من تطوير في قطاع الطيران المدني خلال الفترة الحالية.

كما أكد على أن مصر وجورجيا لديهما خبرات واسعة فى مجال الطيران و السياحة، ويمكنهما تحقيق تقدم بهذين القطاعين الهامين من خلال تعميق الشراكة والعلاقات الثنائية بين الدولتين.