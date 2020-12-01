شارك الطيار رشدى زكريا- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران فى فعاليات إجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للإتحاد العربي للنقل الجوي "الأكو" عبر تقنية الـ Teleconference بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء وممثلين عن كافة الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوى فى المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات تم انتخاب الطيار رشدى زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو حتى عام 2022 وذلك تقديرًا لأهمية ومكانة مصر للطيران فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودورها فى وضع السياسات وتوجهات الإتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوى فى الأقليم.

وخلال الاجتماع أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات من أهمها قرار حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوى ودعوة الحكومات حول العالم الى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوى لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوي وتطبيق إجراءات صحية موحدة وواضحة من خلال اتباع إرشادات مجموعة عمل CART التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي ICA، واجراء الفحوصات قبل السفر وبالأخص الـ Rapid Test مع ضرورة الغاء الحجر الصحى، بالاضافة الى ضرورة تبنى الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك.

كما شارك رئيس مصر للطيران فى فعاليات إجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لإتحاد شركات الطيران الأفريقية "الافرا" والذى تم عقدهما أيضا عبر تقنية الـ Teleconference بمشاركة عددًا من رؤساء مجالس ادارة شركات الطيران الافريقية، والذى تم خلالهما مناقشة الوضع الحالي لشركات الطيران الأفريقية وكيفية استئناف حركة النقل الجوي والمعايير الواجب إتخاذها لفتح الحدود بين الدول.

وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الأفريقية والذى يتمثل فى البرنامج الجديد الذي أطلقته الأفرا بعنوان البرنامج التفاعلي لمشاركة السعة Interactive Capacity Sharing Portal والذي يهدف الي تقديم حلول لتحديات التشغيل التى تواجهها شركات الطيران الأفريقية وخفض تكلفة العمليات وتحسين كفاءة الطائرات من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومي ، حيث تطالب الشركات الأعضاء بالافرا بإدخال بيانات الطائرات التى ترغب فى تأجيرها مجانًا وتقديم طلبات الايجار عبر البرنامج الذي تقدمه الافرا بالتعاون مع شركة ACC للإستشارات.