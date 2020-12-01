يستعرض تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة ، والتى تقدمها الشركة لدعم عملائها من مختلف المحافظات حيث تتنوع عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة سواء دقائق أو ضعف الباقات أو هدايا وخصومات على التعاملات الإلكترونية.
عروض المصرية للاتصالات WE
ونشرت المصرية للاتصالات WE عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، متفوتش عرض WE Friday مع وي".
وأضافت "استمتع بعرض ضعف الباقة لحد 3 شهور لما تشتري خط كنترول جديد".
كما أعلنت المصرية للاتصالات عن عرض مكسب لكل عملائها، قائلة "استمتع بكوبونات شراء و خصم لحد 20% لكل عملاء وي".
اقرأ أيضًا.. لطلاب المدارس.. المصرية للاتصالات WE توفر باقة NITRO بخصم 50%
ويجدر الإشارة إلي أن يتابع تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات باستمرار سواء على الباقات أو الموبايلات أو الخدمات التى تقدمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة.. "المرة دي الكل كسبان" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.