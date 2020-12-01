عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة.. "المرة دي الكل كسبان"

يستعرض تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة ، والتى تقدمها الشركة لدعم عملائها من مختلف المحافظات حيث تتنوع عروض المصرية للاتصالات WE كل جمعة سواء دقائق أو ضعف الباقات أو هدايا وخصومات على التعاملات الإلكترونية.

ونشرت المصرية للاتصالات WE عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، متفوتش عرض WE Friday مع وي".وأضافت "استمتع بعرض ضعف الباقة لحد 3 شهور لما تشتري خط كنترول جديد".كما أعلنت المصرية للاتصالات عن عرض مكسب لكل عملائها، قائلة "استمتع بكوبونات شراء و خصم لحد 20% لكل عملاء وي".

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ويجدر الإشارة إلي أن يتابع تحيا مصر عروض المصرية للاتصالات باستمرار سواء على الباقات أو الموبايلات أو الخدمات التى تقدمها.