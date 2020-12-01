مي فخري تكشف السبب وراء ارتدائها الحجاب "فيديو"

كشفت الفنانة مي فخري، عن السبب وراء ارتدائها الحجاب بعد 3 أشهر من تنفيذها لذلك القرار، بعيدًا عن الشق الديني للحجاب، بعدما تلقت العديد من التساؤلات حول ذلك.
أوضحت مي فخري من خلال فيديو قصير نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، أنها ارادت الحفاظ على نعمة الجمال التي أنعم الله بها عليها، وارتدت الحجاب لتصبح أكثر راحة في حياتها ولا تشعر بوجود أي مشكلة في ارتداء ملابس أنيقة ومحتشمة تليق بالحجاب.
وأضشارت، إلى أنها أصبحت تسير في الشارع وهي مطمئنة ولم تعد تتلقى تلك النظرة التي تعرفها الفتيات جيدًا، وتجعلهن يرغبن في الاختفاء.
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كانت قد حذفت مي فخري جميع صورها السابقة قبل ارتداء الحجاب، واكتفت بالفيديوهات والصور التي تظهر فيها بغطاء على رأسها، كما أنها استبدلت الكلمات التي تُعرف بها نفسها من خلال حسابها الشخصي على "انستجرام"، وكتبت "كنت ممثلة وعارضة أزياء والآن مجرد إنسان أقل من العادي".
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