إصابات فيروس كورونا تتخطى حاجز الـ 63 مليون إصابة حول العالم

تخطت أعداد إصابات فيروس كورونا 63 مليون إصابة حول العالم، حيث تعافى منها نحو 44 مليونًا وتوفى 1.5 مليونًا.
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بنحو 14 مليونًا، ليأتي بعدها الهند التي سجلت 9.4 مليون إصابة.
تحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعدد 6.3 مليون، أما روسيا اتخذت المركز الرابع بواقع 2.3 مليون، ومن ثم فرنسا التى بلغت عدد الإصابات بداخلها 2.2 مليون إصابة.
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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.
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