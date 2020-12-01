شاهد.. تخريج دفعة "محمد فريد خميس" من أكاديمية الشروق

نظمت أكاديمية الشروق حفل التخرج السنوى 2019 -2020 بتخريج دفعة جديدة، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة البريطانية، بحضور ياسمين خميس، وفريدة خميس، ومحمود خميس نائب رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، واللواء الدكتور أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ونائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور جودة غانم، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والدكتور خالد فتح الله رئيس معهد التدريب بالهيئة الوطنية للإعلام، والفنانة هالة صدقى وقيادات الأكاديمية وعمداء المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وقدم الحفل الدكتور عادل اليماني.

ووجه اللواء أحمد عبد الرحيم التحية إلى الراحل محمد فريد خميس، كما وجه الشكر لعمداء المعاهد و أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز المعاون لجهودهم المخلصة ووجه تحية خاصة لأولياء الأمور لما بذلوه من جهود حتى يصل أبنائهم إلي بر الأمان.

كما وجه كلمة للخريجين الذين يخضوضون غمار الحياة، قائلًا إنهم على أبواب مرحلة جديدة تحتاج إلى جهود مخلصة حتى يعتمدون على أنفسهم، مطالبًا إياهم بمواصلة السعي والعمل المستمر ولا ينتظرون الوظيفة حتى تأتي إليهم بل العمل حتى يصلوا إلى ما يحبون.

وأكد الدكتور جودة غانم نائب رئيس مجلس الإدارة أن الأكاديمية قدمت لسوق العمل عدداً كبيراً من المهارات التي كانت فخراً للوطن لما يميز الخريجين من قدرات ومهارات خاصة وأصبح سوق العمل يطلب خريجي الشروق.

وأشار إلى أن الأكاديمية مستمرة في تطوير المناهج الدراسية بما يعود بالنفع حتى يصبح الخريج قادراً على المنافسة في سوق العمل كما بدأت الأكاديمية في تطبيق نظام التعليم الهجين وفقاً لما حددته وزارة التعليم العالي.

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وأوضح أن المعهد العالي للهندسة حصل على اعتماد الجودة عام 2017 ويعتبر أول معهد عالي في مصر يحصل علي اعتماد الجودة حتى تاريخه ولم يحصل معهد هندسة آخر على شهادة الاعتماد ، وكذلك حصل المعهد العالي للحسابات ونظم المعلومات علي الاعتماد عام 2018 و هو يعتبر ثاني معهد في مصر كما يستعد المعهد الدولي العالي للإعلام للحصول علي الجودة وهو ينتظر زيارة الهيئة الخاصة بالاعتماد. وأوضح أن المعهد العالي للهندسة حصل على اعتماد الجودة عام 2017 ويعتبر أول معهد عالي في مصر يحصل علي اعتماد الجودة حتى تاريخه ولم يحصل معهد هندسة آخر على شهادة الاعتماد ، وكذلك حصل المعهد العالي للحسابات ونظم المعلومات علي الاعتماد عام 2018 و هو يعتبر ثاني معهد في مصر كما يستعد المعهد الدولي العالي للإعلام للحصول علي الجودة وهو ينتظر زيارة الهيئة الخاصة بالاعتماد. فيما قال الدكتور معتز طلبة عميد المعهد العالي للهندسة: "كنتم رمزاً للتفوق والكفاءة و جاء يوم الحصاد لتحصلوا علي ثمرة نجاحكم وأتمنى استمراركم في العمل الجاد خلال رحلتكم في الحياة العملية و الاستمرار في المعرفة و العمل الجاد و معرفة كل جديد في مجال التخصص". وأكد على أن المعهد حصل علي شهادة ضمان الجودة في التعليم كأول معهد هندسة خاص منذ شهر مايو 2017م وتم التجديد على مستوى الجامعات و حصل على عضوية اتحاد الجامعات العربية كما تم تجديد اعتماده من اتحاد المهندسين العرب استمرار تميزه علي جميع المعاهد الهندسية الخاصة كما حصل المعهد على عدد كبير من الدرجات العلمية منها 6 درجة أستاذ و 22 أستاذ مساعد و66 درجة مدرس و49 حاصلين علي ماجستير. وأشار إلى تعاون المعهد مع عدة جهات عديدة في مجال البحث العلمي منهم مركز البحوث العلمية للقوات المسلحة ووكالة الفضاء المصرية في المشروعات القومية ومنها مشروع القمر الصناعي في الجامعات المصرية بالإضافة إلي تميزه في مجالات خدمة البيئة والمجتمع مع كل من محافظات جنوب سيناء و قناة السويس. وألقى الدكتور محمد صقر عميد المعهد العالي للحاسبات كلمة في حفل تخريج دفعة الخريجين تحدث فيها عن الجهد الكبير الذي قدمه رجل الصناعة محمد فريد خميس الحاضر الغائب وقد تم اطلاق اسم الدفعة على المهندس محمد فريد خميس تقديراً وعرفانا وامتناناً بما قدمه من عمل كبير في خدمة الوطن. كما رحب الدكتور محمد سعد، عميد المعهد الدولي للإعلام، التهنئة للطلاب وتمنى لهم النجاح و تحقيق الأحلام والطموحات التي تجعلهم يصنعون الفارق في المستقبل. وأضاف أن المعهد الدولي للإعلام قطع شوطاً طويلاً وهو الآن يستعد للحصول على الجودة ، وأضاف أن هذا المعهد تبوأ مكانة متميزة بين غيره من معاهد الإعلام ولا يتسع المجال للحديث عما حققه المعهد من نتائج متفوقاً علي غيره من المعاهد التي تجاوز عمرها الأربعين عاما. وأكد سعد أن المعهد لديه خمس منصات تدريبية احترافية يشرف عليها نخبة من خبراء الإذاعة و الصحافة والإعلان وينفرد المعهد بتأسيس أكبر منتدى بحثي وأكاديمي على مستوى الجامعات العربية يضم حوالي خمسة آلاف عضو من 246 جامعة من 56 دولة. من ناحيته قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن الراحل محمد فريد خميس كان مسانداً لإعلام الدولة ، وكان يطالب بالاهتمام بماسبيرو ويعتبره أمن قومي. وأشاد سعدة بخريجي المعهد الدولي للإعلام من خلال مشاركته في مشروعات التخرج الخاصة بطلاب الأكاديمية حيث أكد أنهم أصحاب مستوى متميز ومجتهدين وأن أعمالهم تقترب من الاحترافية. وقال إننا لا نقلق علي مستوى هؤلاء الخريجين الذين هم فخر للأكاديمية ويعدون أوراق رابحة بالنسبة لسوق العمل. إقرأ أيضًا.. اختيار فريدة خميس رئيساً لمجلس أمناء الجامعة البريطانية خلفاً لوالدها بالإجماع



وتحدث سعدة عن أهمية الإعلام الإلكتروني و فرص العمل من خلاله تقديم مواد إعلامية مختلفة بطريقة إلكترونية بحتة دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية كمحطات البث والمطابع وغيرها، بطرق تجمع بين النص والصورة والصوت، والتي ترفع الحاجز بين المتلقي والمرسل.