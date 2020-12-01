كيف تحمي نفسك من الفيروس المسبب للإيدز

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه من الممكن إنجاب الأم المصابة طفل غير مصاب بالإيدز بشرط إتباع الطرق الوقائية لحماية الجنين من ذلك الفيروس، والمتابعة بشكل دوري مع الطبيب.

حذرت وزارة الصحة، في منشور لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من مشاركة الإبر والسرنجات أو الأدوات الثاقبة للجلد مع شخص آخر.

وأشارت، إلى ضرورة الإلتزام بالسلوكيات والعلاقات الآمنة، فضلًا عن البحث المستمر عن طرق إنتقال العدوى.

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جاء ذلك تزمنًا مع احتفال وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى الثاني والثلاثين للايدز تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات.

