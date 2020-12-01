أبوالعينين : الصناعة العمود الفقري لأي اقتصاد.. ومطلوب مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مؤكدا أن له أثرا كبيرا على سوق الإستثمار سواء حكومي أو خاص، وتأتى الدورة السابعة بموضوعات مهمة للغاية ومختلفة عن كل عام بسبب التحديات الحقيقية التى فرضتها جائحة كورونا وما سيتتبع هذه الأزمة العالمية من آثار.

جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع والمقرر عقده 19 ديسمبر 2020.

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