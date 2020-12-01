أبوالعينين : الصناعة العمود الفقري لأي اقتصاد.. ومطلوب مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات

أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مؤكدا أن له أثرا كبيرا على سوق الإستثمار سواء حكومي أو خاص، وتأتى الدورة السابعة بموضوعات مهمة للغاية ومختلفة عن كل عام بسبب التحديات الحقيقية التى فرضتها جائحة كورونا وما سيتتبع هذه الأزمة العالمية من آثار.
جاء ذلك في الجلسة التحضيرية الرابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع والمقرر عقده 19 ديسمبر 2020.
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وأشار إلى أن منظومة الصناعة هى العمود الفقري لأي اقتصاد، ويجب أن يكون لها محور خاص وقدر كبير من الإهتمام والبحث عن حلول لمواجهة التحديات فى هذا القطاع، إضافة إلى تحديد النقاط المطلوبة والأدوار سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأكد النائب محمد أبو العينين، على ضرورة مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وبحث كيفية جعل مناخ الإستثمار فى مصر الأفضل فى المنطقة والأكثر تنافسية فضلا عن بحث السبل لتحفيز وجذب كل الشركات العالمية الكبيرة لتفضيل السوق المصرى.
وقال: جميع دول العالم تقدم تيسيرات وترغب فى جذب المزيد من الاستثمارات وهنا يجب البحث عن مميزاتنا النسبية وتقديم المزيد من الحوافز لنكون الأكثر جذبا للاستثمارات وخاصة أن مؤشراتنا الاقتصادية قوية ومبشرة ومركزنا مرموق أمام العالم والاقتصاد المصري واعد وهو الأعلى نموا حاليا فى المنطقة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف النائب أن كل الأرقام تعكس قوة الاقتصاد المصري وبشهادة المؤسسات الدولية، وأشار إلى أنه للوصول إلى حجم صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا نحتاج وضع روشتة عاجلة لتحقيق هذه الخطة، مؤكدا أن قطاعي الزراعة والصناعة هما عصب الاقتصاد القومى وتحمى قرارنا السياسي والاقتصادى.
وأوضح أهمية ملف سلاسل القيمة وأن نسبتها الغالبة من الصين، مؤكدا أن الاعتماد على بلد واحد فى هذا الإطار خطر جدا، وقال: يجب أن نقدم أنفسنا بفكر جديد ورأسنا مرفوعة أمام كل دول العالم مع القائد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أوصلنا إلى بر الأمان.
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